عضو مجلس الدولة عادل كرموس: – عدم وجود حكومة قوية تسيطر على عموم البلاد، وعدم ت

عضو مجلس الدولة عادل كرموس:

– عدم وجود حكومة قوية تسيطر على عموم البلاد، وعدم توافر التنسيق الأمني يرجحان تكرار حادث محرقة المهاجرين في #صبراتة.

– #حكومة_الدبيبة ربما لا تسيطر إلا على #طرابلس دون حدودها الإدارية.

– معظم مدن #الساحل_الغربي ومنها #صبراتة تقع تحت سيطرة #تشكيلات_مسلحة لا تأتمر في الغالب بأوامر الحكومة.

– الحدود الجنوبية التي تعتبر نقطة عبور #المهاجرين إلى وسط البلاد تخضع لسيطرة #الجيش.

– عشرات #المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر بسبب سوء المعاملة في بالمعسكرات التي يديرها المهربون.

#ليبيا_24

2022-10-19 16:21:27

1666196487