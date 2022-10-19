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عضو مجلس الدولة عادل كرموس: – عدم وجود حكومة قوية تسيطر على عموم البلاد، وعدم ت

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس الدولة عادل كرموس:

– عدم وجود حكومة قوية تسيطر على عموم البلاد، وعدم توافر التنسيق الأمني يرجحان تكرار حادث محرقة المهاجرين في #صبراتة.

– #حكومة_الدبيبة ربما لا تسيطر إلا على #طرابلس دون حدودها الإدارية.

– معظم مدن #الساحل_الغربي ومنها #صبراتة تقع تحت سيطرة #تشكيلات_مسلحة لا تأتمر في الغالب بأوامر الحكومة.

– الحدود الجنوبية التي تعتبر نقطة عبور #المهاجرين إلى وسط البلاد تخضع لسيطرة #الجيش.

– عشرات #المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر بسبب سوء المعاملة في بالمعسكرات التي يديرها المهربون.

#ليبيا_24

2022-10-19 16:21:27

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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