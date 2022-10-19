أعلنت الإدارة العامة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن قيام ف

أعلنت الإدارة العامة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن قيام فرق صيانة المضخات بالمنطقتين الجنوبية و الشمالية، بإرساء أول مضخة من نوع فرنكلين التي تم توريدها هذا العام وتشغيلها بقوة تدفق 65 لتر في الثانية، مشيرة أن نسبة إنجاز في هذا المشروع بلغت 85 % حيث تم إرساء عدد 65 مضخة حتى الآن، وتجاوز الإنتاج اليومي للمياه مليون متر مكعب.

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