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أعلنت الإدارة العامة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن قيام ف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الإدارة العامة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن قيام فرق صيانة المضخات بالمنطقتين الجنوبية و الشمالية، بإرساء أول مضخة من نوع فرنكلين التي تم توريدها هذا العام وتشغيلها بقوة تدفق 65 لتر في الثانية، مشيرة أن نسبة إنجاز في هذا المشروع بلغت 85 % حيث تم إرساء عدد 65 مضخة حتى الآن، وتجاوز الإنتاج اليومي للمياه مليون متر مكعب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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