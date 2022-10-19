المحلل السياسي خالد #الترجمان:

– قرار مجلس الوزراء برئاسة فتحي #باشاغا لتشكيل #اللجنة_العليا_للانتخابات_البلدية من أجل تنظيم انتخابات بلدية في المرحلة المقبلة في ظل وجود مجالس تسييرية وأخرى لها 8 سنوات وأخرى 4 سنوات و5 سنوات، هو قرار وجيه.

– كل المجالس تحتاج إلى إعادة الانتخاب حتى يختار أهالي البلديات ممثليهم في بلدياتهم.

– الفكرة سليمة ومهمة ولكن الصراع الأساس بين الدبيبة المتمسك بالحكم و باشاغا المصر على تسلم السلطة قد يعرقل عملية إجراء هذا الاستحقاق.

– #حكومة_الدبيبة لا تمتلك سوى #مصرف_ليبيا_المركزي و #المؤسسة_الوطنية_للنفط.

– على #مجلس_النواب نقل مقار هذه المؤسسات إلى #الجفرة أو #سرت.

– #الدبيبة سيعمل على تعطيل #الانتخابات وقد يشكل لجنة أخرى بشأن الانتخابات البلدية من أجل الكيد لباشاغا وإفشال هذه #الانتخابات.

#ليبيا_24

2022-10-19 20:42:42

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