بعد انتشار مقطع مصور لأطفال يعبثون برفات الأموات في مقبرة بتاجوراء.. وكيل ديوان بلدية #تاجوراء أيمن الكاتب: شرعت البلدية بالتعاون مع شركة الخدمات في توسعة طريق داخل مقبرة سبدي رحومة وفق المخطط العام، واستوفى الأمر الإجراءات القانونية الكاملة من النيابة العامة ودار الإفتاء والأوقاف.

ـ القبور في الطبقة العليا نُقلت رفاتها قبل شهر بحضور أهالي الموتى، وأنشئ قبر جماعي للرفات التي عثر عليها خلال الحفر في الطبقات المتراكمة من المقربة.

ـ لا يعدو مقطع الفيديو المتداول عن أن يكون عبثا لأطفال، والرفات الذي ظهر في الفيديو كانا مُعدًّا لنقله قبل العبث به. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-19 20:40:33

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