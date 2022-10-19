أكد النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” استمرار التعاون مع هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع سفير هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ”، الأربعاء، لبحث تطورات المسار السياسي وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في عدد من المجالات بين البلدين.

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