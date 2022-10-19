أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ثقته في التعاون مع ال

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ثقته في التعاون مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باثيلي”، في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

وشدد أبو الغيط خلال اتصال هاتفي أجراه مع باثيلي؛ على أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.

#الحدث_الليبي