المستشار السابق لعملية #الكرامة رمزي #الرميح: #القاعدة_الدستورية الناتجة عن مؤتم

المستشار السابق لعملية #الكرامة رمزي #الرميح: #القاعدة_الدستورية الناتجة عن مؤتمر #المسار_الدستوري متينة وتحصلت على 250 ألف توقيع من المواطنين بشهادات محرر عقود.
– إذا كان #باثيلي يريد قاعدة دستورية فالآن هناك مسار دستوري.
– تشرفت من اللجنة التحضيرية أن أكون عضوًا في هذا المسار.
– هذا المسار الدستوري تم الإعلان عنه في مؤتمر كبير بفندق #كورنثيا في #طرابلس يوم 3 أغسطس 2022.
– الأساس الدستوري الآن موجود وتم إيداع نسخة من هذه القاعدة في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا.
– تم تسليم نسخة من هذه القاعدة إلى #المشري و #عقيلة و #مفوضية_الانتخابات.
– لدينا الآن قاعدة دستورية يجب على الجميع محليًا ودوليًا وإقليميًا دعم #انتخابات رئاسية برلمانية.
– يجب التخلص من هذه الوجوه البائسة لكي نستعيد سيادة واستقرار وكرامة الدولة الليبية. #السبق (تصريحات تلفزيونية)
2022-10-19 23:57:11
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