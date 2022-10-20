#عاجل.. #النائب_العام يأمر بحبس مدير وكالة مصرف #الصحارى #عين_زارة السابق وموظف حالي وآخر سابق لاستيلائهم على مليون و500 ألف دينار.

النائب العام: المتهمون تعمدوا تزوير القيود المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي.

– الموظف الأول هو مدير إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئيس قسم الحسابات الجارية ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ والثاني هو مراجع مالي سابق.

– زوجة رئيس قسم الخزينة تحصلت على مليون و500 ألف دينار نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه.

– تم حرمان زبائن المصرف نتيجة هذا الفعل من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها. #السبق

2022-10-20 00:51:31

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