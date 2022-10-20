نائب محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي علي #الحبري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي:

– إدارة الدراسات بالمصرف أعدت دراسة بعد حالة #التضخم الركودي التي تولّدت من #الحرب_الروسية_الأوكرانية، وخلصت إلى تعديل #سعر_الصرف.

– قدمنا مقترح تعديل سعر الصرف ل #الصديق_الكبير، وقُوبل بالتجاهل، ما اضطرنا لعقد اجتماع لمجلس الإدارة في بنغازي بثلثي الأعضاء، وهو ما يمثّل النصاب، وقرّرنا تعديل سعر الصرف

– تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى #السلطة_التنفيذية في المصرف ممثلة في الكبير، احترام هذا القرار، والعمل به، وهو قرار اقتصادي عادل

– نحمل كل مديري الإدارات في #المصرف_المركزي، مسؤولية عدم العمل بقرار تعديل سعر الصرف الصادر عن مجلس إدارة المركزي، وسنلجأ للقضاء.

– توحيد إدارة المصرف المركزي يقوم على 3 أشياء ضرورية، إن اتُّفق عليها سيتوحد المصرف وهي: فتح #المنظومة و #المقاصة، وحرية المصارف في #المنطقة_الشرقية في تحريك أرصدتها

#ليبيا_24

2022-10-20 12:39:56

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