صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طراب

صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طرابلس بحضور عدد من المسؤولين و السفراء الأجانب الى جانب فرق من اسبانيا لتقديم عروض رقصة ” الفلامنكو ” . #ليبيا #المرصد
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