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صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طراب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طرابلس بحضور عدد من المسؤولين و السفراء الأجانب الى جانب فرق من اسبانيا لتقديم عروض رقصة ” الفلامنكو ” . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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