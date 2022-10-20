صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طراب

صور | سفارة اسبانيا تقيم حفل ” يوم الثقافة ” الاسبانية بالسرايا الحمراء في #طرابلس بحضور عدد من المسؤولين و السفراء الأجانب الى جانب فرق من اسبانيا لتقديم عروض رقصة ” الفلامنكو ” . #ليبيا #المرصد