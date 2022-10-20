صور | النائب المفصول صالح همه يقيم حفل في السفارة بعد إعتماده يوم أمس سفيرًا مفو

صور | النائب المفصول صالح همه يقيم حفل في السفارة بعد إعتماده يوم أمس سفيرًا مفوضا فوق العادة لليبيا لدى #الجزائر . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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