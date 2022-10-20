الناشط السياسي خميس الرابطي: – واقع #الأزمة_الليبية العميقة لا يخفى على #الأطرا

الناشط السياسي خميس الرابطي:
– واقع #الأزمة_الليبية العميقة لا يخفى على #الأطراف_الدولية.
– الميل #التركي #الأميركي لجانب سلطات #طرابلس لن يكون إلا مؤقتا لمصالح مؤقتة.
– كل الأحداث #الإقليمية و #الدولية المؤثرة في #الملف_الليبي متغيرات وليست ثوابت، ولذا فمسار العمل في عهد #باتيلي لن يتضح قريبا.
– #المبعوث_الأممي عبدالله #باتيلي سيستمر في لقاءاته، وسيأخذ وقتا طويلا ليفهم الملف الليبي وتفاصيله بشكل جيد، كالمبعوثين الذين سبقوه.
– اختيار باتيلي من دولة #أفريقية لا مصالح لها في #ليبيا يراد منه مرور الملف الليبي بفترة تجميد حتى في ملف #الانتخابات، إلى حين وضوح مصالح الفاعلين الكبار في #المنطقة.
#ليبيا_24
2022-10-20 14:15:07
1666275307
أضف تعليقـك