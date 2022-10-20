أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا حمل رقم (902) لعام 2022، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ونصّ القرار على تمتع أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الليبيين من مجانية العلاج والتعليم في الداخل، والقبول في المدارس الليبية بالخارج وغيرها من الحقوق الخاصة بالمواطنين الليبيين.

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