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صور | غرفة الطوارئ و التنظيم #بنغازي تشرع في حلحلة مختنقات الصرف الصحي والبدء في

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | غرفة الطوارئ و التنظيم #بنغازي تشرع في حلحلة مختنقات الصرف الصحي والبدء في إزالة العشوائيات و حملات النظافة بمنطقة السلماني. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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