صور | غرفة الطوارئ و التنظيم #بنغازي تشرع في حلحلة مختنقات الصرف الصحي والبدء في إزالة العشوائيات و حملات النظافة بمنطقة السلماني. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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