أكد رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم، ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاه

أكد رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم، ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر مهاجرين فقدوا الاتصال معهم عند وصولهم إلى ليبيا، مقارنةً بالأعوام الماضية، مشيرا إلى وقوع هؤلاء المفقودين كضحايا لمافيا الاتجار بالبشر، و تشكيلات مسلحة منخرطة في تهريب البشر، وبالتالي يتم التغاضي عن قيادات تلك التشكيلات وعن حلفائهم أيضاً.

#الحدث_الليبي