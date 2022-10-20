صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في اجتماع لوزيرات الخارج

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في اجتماع لوزيرات الخارجية النساء للتضامن مع حقوق المرأة ونبذ العنف إتجاهها ، مشددة على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وان النساء تواجه تحديات متعددة أثناء ممارسة حقوقهن السياسية. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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