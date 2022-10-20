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صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في اجتماع لوزيرات الخارج

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في اجتماع لوزيرات الخارجية النساء للتضامن مع حقوق المرأة ونبذ العنف إتجاهها ، مشددة على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وان النساء تواجه تحديات متعددة أثناء ممارسة حقوقهن السياسية. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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