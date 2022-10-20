مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح:

– يجب التخلص من الوجوه البائسة حتى نستعيد سيادة واستقرار #ليبيا.

– #القاعدة_الدستورية الناتجة عن #مؤتمر_المسار_الدستوري متينة وتحصلت على 250 ألف توقيع من المواطنين بشهادات محرر عقود.

– إذا كان #المبعوث_الأممي عبدالله #باتيلي يريد #قاعدة_دستورية فالآن هناك #مسار_دستوري.

– الأساس الدستوري الآن موجود وتم إيداع نسخة من هذه القاعدة في #الدائرة_الدستورية لـ #المحكمة_العليا، وتم تسليم نسخة من هذه القاعدة إلى #المشري و #عقيلة_صالح و #المفوضية_الوطنية_العليا_للانتخابات.

– لدينا الآن قاعدة دستورية يجب على الجميع محليًا ودوليًا وإقليميًا دعم #انتخابات_رئاسية_برلمانية.

#ليبيا_24

2022-10-20 17:30:24

1666287024