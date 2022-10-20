مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح:
– يجب التخلص من الوجوه البائسة حتى نستعيد سيادة واستقرار #ليبيا.
– #القاعدة_الدستورية الناتجة عن #مؤتمر_المسار_الدستوري متينة وتحصلت على 250 ألف توقيع من المواطنين بشهادات محرر عقود.
– إذا كان #المبعوث_الأممي عبدالله #باتيلي يريد #قاعدة_دستورية فالآن هناك #مسار_دستوري.
– الأساس الدستوري الآن موجود وتم إيداع نسخة من هذه القاعدة في #الدائرة_الدستورية لـ #المحكمة_العليا، وتم تسليم نسخة من هذه القاعدة إلى #المشري و #عقيلة_صالح و #المفوضية_الوطنية_العليا_للانتخابات.
– لدينا الآن قاعدة دستورية يجب على الجميع محليًا ودوليًا وإقليميًا دعم #انتخابات_رئاسية_برلمانية.
#ليبيا_24
2022-10-20 17:30:24
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