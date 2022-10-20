بالصور.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس #النواب يوسف #العقوري رفقة رئيس لجنة ال

بالصور.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس #النواب يوسف #العقوري رفقة رئيس لجنة الطاقة عيسى #العريبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال #الميهوب ورئيس اللجنة التشريعية رمضان #شمبش يلتقون بسفيرة #المملكة_المتحدة لدى #ليبيا كارولين #هورندال.

– اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة #بنغازي تناول عددا من الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية.

– رؤساء اللجان أكدوا خلال الإجتماع على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات المناطة به لإجراء #الانتخابات كما وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد، كما أكدوا على رفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

– اللقاء تناول أيضا ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة. #السبق (بيان)











2022-10-20 17:58:03

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