صور | عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب يبحثون مع كارولين هورندال السفيرة البريطا

صور | عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب يبحثون مع كارولين هورندال السفيرة البريطانية خلال زيارتها #بنغازي دور المملكة المتحدة في دعم الامن في #ليبيا و ملف الهجرة غير الشرعية و ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية بشكل متزامن و إخراج المر تـ.ـزقة و القوات الاجنبية من البلاد ووضع آلية توزيع عادلة و شفافة للموارد الاقتصادية ، مؤكدين رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي. (المتحدث بإسم المجلس) #المرصد
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ليبيا مباشر
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