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صور | عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب يبحثون مع كارولين هورندال السفيرة البريطا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب يبحثون مع كارولين هورندال السفيرة البريطانية خلال زيارتها #بنغازي دور المملكة المتحدة في دعم الامن في #ليبيا و ملف الهجرة غير الشرعية و ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية بشكل متزامن و إخراج المر تـ.ـزقة و القوات الاجنبية من البلاد ووضع آلية توزيع عادلة و شفافة للموارد الاقتصادية ، مؤكدين رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي. (المتحدث بإسم المجلس) #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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