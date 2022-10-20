دراسة ميدانية أجرتها #الأمم_المتحدة تكشف الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية في #ليبيا.. والجنوب الأكثر تضررِا.

الدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومفوضية شؤون اللاجئين من خلال تقييم الأسواق في المناطق الحضرية الرئيسية في ليبيا على أساس شهري.

التقييم من حيث توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ووضع التصور لأسعارها، مقارنة بالأسعار المسجلة منذ العام 2020.

الدراسة: تكلفة سلة من الأغذية الأساسية لأسرة من خمسة أفراد طوال شهر تتجاوز الألف دينار في مدن #غات، و #مرزق، و #القطرون.

– الأسعار تتراوح بين 900 وألف دينار في مدن؛ #المرج، و #أجدابيا، و #سرت، و #نالوت، و #غدامس، و #مصراتة، و #الخمس، و #غريان، و #العزيزية، و #الزنتان، و #جنزور و #زوارة.

– الأسعار تتراوح بين 800 و900 دينار في #طبرق و #درنة و #البيضاء و #بنغازي و #الجفرة و #سبها و #براك_الشاطئ و #الكفرة و #زليتن و #يفرن و #طرابلس و #مسلاتة.

– الأسعار كانت أقل من 800 دينار في #ترهونة و #بني_وليد و #جنزور.

– منذ مارس عام 2020، ارتفعت الأسعار بشكل عام في #ليبيا بنسبة 44%.

– بلغت نسبة الزيادة في الغرب الليبي 50.8%، وسجلت 36% في الشرق، وتجاوز 10% في الجنوب.

– الجنوب كانت الأسعار فيه مرتفعة بشكل عام قبيل الجائحة.

– خلال الفترة نفسها، ارتفع سعر الخضراوات لما يصل لـ75% بينما بلغت الزيادة في سعر الخبز نحو 50%، و68.4% لسعر السكر.

– السيولة النقدية لم تكن كافية لتلبية متطلبات قطاع كبير يضطر إلى بيع الصكوك في السوق الموازية.#السبق

2022-10-20 20:43:09

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