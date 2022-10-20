إصابة عنصرين من وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة، بجروح ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية ببوابة مدينة الشقيقة أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح و التأهيل غريان، وتم نقل الحالات المصابة من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة الى مستشفى غريان والأخرى الى مستشفى مزدة العام في انتظار نقلها حسب ما أفاد فريق الطوارئ مزدة
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إصابة عنصرين من وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة، بجروح ووفاة موقوف قام
إصابة عنصرين من وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة، بجروح ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية ببوابة مدينة الشقيقة أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح و التأهيل غريان، وتم نقل الحالات المصابة من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة الى مستشفى غريان والأخرى الى مستشفى مزدة العام في انتظار نقلها حسب ما أفاد فريق الطوارئ مزدة
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