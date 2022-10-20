إصابة عنصرين من وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة، بجروح ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية ببوابة مدينة الشقيقة أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح و التأهيل غريان، وتم نقل الحالات المصابة من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة الى مستشفى غريان والأخرى الى مستشفى مزدة العام في انتظار نقلها حسب ما أفاد فريق الطوارئ مزدة

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