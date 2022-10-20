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أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس القائمين على إدارة القنصلية الليبية في تركيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس القائمين على إدارة القنصلية الليبية في تركيا سابقاً، والمراقب المالي ومساعده وبعض الموظفين بإدارة إجراءات العقود، وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن القرار جاء إزاء الإخلال بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية؛ والحَيْد عن مراعاة تحقيق الصالح العام؛ وصيانة الأموال العامة في تصرفات موظفي القنصلية العامة لدولة ليبيا لدى تركيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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