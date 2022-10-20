| الجنرال ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا يشرف على التمرين (إعصار 1) الذي نفذته وحدات تابعة لوزارة الدفاع في #طرابلس فيما عبّر الدبيبة في كلمته عن اعجابه بالتمرين الذي قال بأن ” الجيش الليبي لم يقم به منذ عام 2007 “ حسب مانقلته عنه وزارة الدفاع. #المرصد