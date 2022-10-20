عاجل

| الجنرال ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا يشرف على التمرين (إعصار

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

| الجنرال ” عثمان إيتاج ” قائد القوات التركية في #ليبيا يشرف على التمرين (إعصار 1) الذي نفذته وحدات تابعة لوزارة الدفاع في #طرابلس فيما عبّر الدبيبة في كلمته عن اعجابه بالتمرين الذي قال بأن ” الجيش الليبي لم يقم به منذ عام 2007 “ حسب مانقلته عنه وزارة الدفاع. #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك