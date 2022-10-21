رجل الأعمال حسني بي: – تعديل #سعر_الصرف من إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي يقوي #الدي

رجل الأعمال حسني بي:
– تعديل #سعر_الصرف من إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي يقوي #الدينار بنسبة 17% وينعش #الاقتصاد_الليبي ويزيد #القوة_الشرائية للمواطن ويسهم في كبح #التضخم المستورد، ويخرج #ليبيا من دائرة #الركود_التضخمي.
– #حكومة_الدبيبة تُهدر وتنفق بدون حسيب أو رقيب و #النفط مهدد بالإقفال، و #المحروقات تهدر وتهرب، و #المقاصة مقفلة منذ أكتوبر 2014.
– #ليبيا مقوماتها رائعة ولكن إدارة المقومات الاقتصادية الليبية في منتهى الفشل وينخرها الفساد؛ بسبب #المحاصصة والولاء قبل القدرات.
#ليبيا_24
2022-10-21 02:01:25
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