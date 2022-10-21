نائب محافظ #المصرف_المركزي علي #الحبري: #الكبير يعرقل تطبيق قرار تغيير #سعر_الصر

نائب محافظ #المصرف_المركزي علي #الحبري: #الكبير يعرقل تطبيق قرار تغيير #سعر_الصرف.

– تغيير سعر الصرف سيعالج حالة #التضخم وارتفاع سعر #الدولار عالميا يعزز أهمية تغيير سعر الصرف في #ليبيا.

– يحق لمجلس إدارة المركزي تغيير سعر الصرف شرط حضور 4 من أعضائه والقرار الأخير يجب أن ينفذ وفقا للقانون.

– جهود توحيد المصرف المركزي معلقة من قبل المحافظ الصديق الكبير.

– مركزي #طرابلس يتحكم في قيمة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

– مركزي طرابلس يتجاهل السلطة التشريعية التي يتبعها والمسؤولة عن مساءلته وتصحيح مساره حال وجود انحرافات.

– الكبير يتحجج دائما وفي كل الأوقات بالاتفاق السياسي وبالمخرجات السياسية التي صنعت خارج الوطن.

– نرفض أي تدخل خارجي في إدارة الأموال والعوائد بتجاوز الجهات المسؤولة في الدولة الليبية.

– يجب تصحيح مسار إدارة المصرف المركزي واتخاذ القرارات اللازمة لتوحيده بسلطة القضاء. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-21 01:57:43

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