رجل الأعمال #حسني_بي: تعديل #سعر_الصرف من إدارة المركزي يقوي الدينار بنسبة 17% وينعش الاقتصاد الليبي ويزيد القوة الشرائية للمواطن ويسهم في كبح #التضخم المستورد، ويخرج #ليبيا من دائرة الركود التضخمي.
– للأسف الحكومة تُهدر وتنفق بدون حسيب أو رقيب والنفط مهدد بالإقفال، والمحروقات تهدر وتهرب، والمقاصة مقفلة منذ أكتوبر 2014.
– ليبيا مقوماتها رائعة ولكن إدارة المقومات الاقتصادية الليبية في منتهى الفشل وينخرها الفساد؛ بسبب المحاصصة والولاء قبل القدرات.
– مقومات ليبيا ممتازة ولكن إدارة المقومات تحتاج إلى إعادة تقييم.
#السبق (تصريحات صحفية)
2022-10-21 01:15:50
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