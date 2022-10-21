على هامش مؤتمر وزراء العدل العرب المنعقد بمدينة إفران المغربية، ناقشت وزيرة العد

على هامش مؤتمر وزراء العدل العرب المنعقد بمدينة إفران المغربية، ناقشت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم، مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير الاتفاقيات المشتركة المعنية بتنفيذ الأحكام، ونقل الأشخاص المحتجزين أو السجناء المحكوم عليهم إلى أوطانهم لقضاء ما تبقى لهم من عقوبة.

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