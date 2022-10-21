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صور | حزب العدالة و البناء “الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين” يستضيف عدد م

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حزب العدالة و البناء “الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين” يستضيف عدد من رؤساء الأحزاب في جلسة استماع إلى ” يوسف المنقوش ” رئيس الأركان الأسبق ، لعرض رؤية الأخير وتصوره لإصلاح القطاع الأمني في #ليبيا . (المكتب الاعلامي) #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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