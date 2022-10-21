صور | حزب العدالة و البناء “الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين” يستضيف عدد م

صور | حزب العدالة و البناء “الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين” يستضيف عدد من رؤساء الأحزاب في جلسة استماع إلى ” يوسف المنقوش ” رئيس الأركان الأسبق ، لعرض رؤية الأخير وتصوره لإصلاح القطاع الأمني في #ليبيا . (المكتب الاعلامي) #المرصد
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ليبيا مباشر
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