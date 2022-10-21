بعد عدم إشراك #روسيا في الاجتماع.. وكالة “#سبوتنيك” الروسية: اجتماع لندن بشأن #ل

بعد عدم إشراك #روسيا في الاجتماع.. وكالة “#سبوتنيك” الروسية: اجتماع لندن بشأن #ليبيا لن يُقدم أي جديد في المشهد المعقد.

– أهداف الدول الغربية في ليبيا تتمثل في عدم الاستقرار وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

– التحركات البريطانية في ليبيا تدعم أحد الأطراف بشكل يؤكد نهجها ودعمها لعدم الاستقرار.

– أي اجتماعات تستضيفها لندن لن يترتب عليها أي خطوة إيجابية في المشهد الليبي.

– الغرب يسعى للإمساك بخيوط الملف الليبي بشكل أكبر للمناورة به ضد روسيا والدول العربية.

– الغرب يستخدم الملف الليبي كورقة ضغط لتحقيق بعض الأهداف في المنطقة.

– #بريطانيا تدعم حكومة #الدبيبة والمليشيات بشكل أكبر مما مضى من أجل السيطرة على المشهد والتحكم في مسار الأزمة. #السبق

2022-10-21 15:05:53

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