بعد عدم إشراك #روسيا في الاجتماع.. وكالة “#سبوتنيك” الروسية: اجتماع لندن بشأن #ل

بعد عدم إشراك #روسيا في الاجتماع.. وكالة “#سبوتنيك” الروسية: اجتماع لندن بشأن #ليبيا لن يُقدم أي جديد في المشهد المعقد.
– أهداف الدول الغربية في ليبيا تتمثل في عدم الاستقرار وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
– التحركات البريطانية في ليبيا تدعم أحد الأطراف بشكل يؤكد نهجها ودعمها لعدم الاستقرار.
– أي اجتماعات تستضيفها لندن لن يترتب عليها أي خطوة إيجابية في المشهد الليبي.
– الغرب يسعى للإمساك بخيوط الملف الليبي بشكل أكبر للمناورة به ضد روسيا والدول العربية.
– الغرب يستخدم الملف الليبي كورقة ضغط لتحقيق بعض الأهداف في المنطقة.
– #بريطانيا تدعم حكومة #الدبيبة والمليشيات بشكل أكبر مما مضى من أجل السيطرة على المشهد والتحكم في مسار الأزمة. #السبق
2022-10-21 15:05:53
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