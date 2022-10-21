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استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ،بمقر وزارة الخارجية المغربية ،رئيس ال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ،بمقر وزارة الخارجية المغربية ،رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري ، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، ومن المنتظر أن يعقد الأطراف الثلاثة ندوة صحفية مشتركة.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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