المحلل السياسي أيوب الأوجلي:

– #انتفاضة_الشارع ستأتي في وقت غير متوقع، ولن تكون استجابة لنداء بقدر ما ستكون انفجارًا على سوء الأوضاع المعيشية، وسيطرة ثلة فاسدة على مفاصل الدولة.

– إذا ما خرج #الشعب للشارع فإنه لن يعود إلا بعد إسقاط #الأجسام_السياسية كافة التي عاثت فسادًا في الدولة وتركت هموم المواطن وانشغلت في البحث عن مصالحها.

– حلحلة الأزمة ليست بيد #المبعوث_الأممي الجديد عبدالله #باتيلي، ولقاءاته الأخيرة، نمطية متوقعة لن تفضي إلى أي تقدم.

– #البعثة_الأممية في ليبيا باتت سماسرة صفقات سياسية فاشلة في الواقع، بسبب الانقسام الدولي الحاصل على الملف الليبي، مما أدخل ليبيا وجعلها جزءًا من الحرب الدولية.

– باتيلي سيبدأ في طرح مبادرات وأفكار لتقريب وجهات النظر، لكن الهدف النهائي سيكون الحفاظ على الوضع الليبي في حالة الانقسام.

– البعثة الأممية إذا كانت تريد الخروج بحل للأزمة الليبية يجب عليها العودة لخارطة طريق ملتقى الحوار وتطبيق مخرجات مؤتمري برلين.

– حل #الأزمة_الليبية موجود بين ثنايا هذه المخرجات التي اتفق عليها المجتمع الدولي وارتضاها الفرقاء الليبيون.

#ليبيا_24

2022-10-21 17:30:03

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