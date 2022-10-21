نجلاء #المنقوش تُحيي ذكرى مؤتمر دعم استقرار #ليبيا “الفاشل”، الذي نظمته حكومة #ا

نجلاء #المنقوش تُحيي ذكرى مؤتمر دعم استقرار #ليبيا “الفاشل”، الذي نظمته حكومة #الدبيبة مُنتهية الصلاحية، في #طرابلس العام الماضي.

ــ المنقوش: المؤتمر كان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات.

ــ نحن بصدد عقد نسخة ثانية من المؤتمر، لتمهيد الطريق إلى #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ المؤتمر أكد أن ليبيا تقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها.

ــ بعض الأطراف حاولت عرقلة جهودنا، ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود. #السبق

2022-10-21 17:44:50

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