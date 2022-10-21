المحلل السياسي كامل المرعاش:

– #المبعوث_الأممي أمام الكثير من التحديات، أبرزها:

أولًا: معالجة الشروخ والألغام التي تركها أسلافه من المبعوثين الذين جدروا الانقسام بين الأطراف المحلية، وكانوا سببًا في شيطنة #الجيش.

ثانيًا: الاهتمام بـ #اللجنة_العسكرية_المشتركة (5+5) والتي تهدف إلى معالجة توحيد #المؤسسة_العسكرية وترحيل #المرتزقة والوجود الأجنبي على الأراضي الليبية.

ثالثًا: دعم التوصل إلى #قاعدة_دستورية بين #مجلس_النواب و #مجلس_الدولة، ودعم #المفوضية_العليا_للانتخابات وإبعادها عن التجاذبات السياسية أو #الهيمنة_الغربية.

ثالثًا: محاربة #الفساد والفاسدين بإعداد قوائم عن جرائم النهب وإحالتها لـ #مجلس_الأمن_الدولي، ومناشدة الدول لإرجاع الأموال المنهوبة.

رابعًا:إبعاد كل الشخصيات الفاشلة والسابقة التي تولت مناصب منذ عام 2011، فلا جدوى من لقاءات المبعوث الأممي الجديد بـ #الدبيبة ولا #المنفي ولا #السايح.

#ليبيا_24

2022-10-21 18:10:00

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