عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي : – #لندن لابد أن تلعب دورا محايدا لتتمك

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي :

– #لندن لابد أن تلعب دورا محايدا لتتمكن من عقد لقاءات مثمرة، خاصة أن سبب نجاح #مؤتمر_برلين هو حيادية #ألمانيا تجاه أطراف الصراع.

– ما تلعبه لندن أو بالأدق #السفيرة_الإنجليزية في #طرابلس هو دعم لطرف بصك على بياض دون آخر، وهي تحركات تؤدي لفشل اللقاء.

– #ليبيا تركت اللاعبين الإقليميين يتحركون حسب مصالحهم الضيقة، سواء كانت مخاوف أو مصالح أو عدم استقرار ليبيا.

– بعض الدول ذات النفوذ الواسع تقوم بدعم أطراف النزاع وتتواصل معهم جميعا لضمان عدم الاستقرار.

#ليبيا_24

2022-10-21 17:50:01

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