عضو مجلس #النواب المُقال زياد #دغيم: مباحثات #عقيلة و #المشري محاولة أخرى للتمدي

عضو مجلس #النواب المُقال زياد #دغيم: مباحثات #عقيلة و #المشري محاولة أخرى للتمديد وخلط الأوراق وستفشل كما فشلت محاولة إنشاء حكومة جديدة.

– اتفاق المغرب يقضي بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة عقيلة و حكومة جديدة برئاسة المشري.

– عقيلة والمشري يحاولان تشتيت جهود #باتيلي في الوصول للانتخابات.

– يجب أن نركز على الاستحقاق الانتخابي ونترك للبرلمان القادم اختيار #المناصب_السيادية الجديدة.

– لا أتوقع نجاح محاولات عقيلة والمشري في التمديد لنفسيهما وإفشال #الانتخابات.

– من الصعب توفير النصاب القانوني في مجلس النواب ولا يمكن للمجلس تجاوز الاتفاق السياسي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-21 18:10:12

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