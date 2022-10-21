عاجل

خبر | نجلاء المنقوش: أعلن أننا بصدد إعداد ” مؤتمر إستقرار #ليبيا 2 ” بعد النجاح

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | نجلاء المنقوش: أعلن أننا بصدد إعداد ” مؤتمر إستقرار #ليبيا 2 ” بعد النجاح الدولي للنسخة الأولى الذي اثبتنا من خلاله أننا قادرين على قيادة زمام أمورنا وكان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات ولن نولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود، لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى. (تغريدة) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك