خبر | نجلاء المنقوش: أعلن أننا بصدد إعداد ” مؤتمر إستقرار #ليبيا 2 ” بعد النجاح الدولي للنسخة الأولى الذي اثبتنا من خلاله أننا قادرين على قيادة زمام أمورنا وكان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات ولن نولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود، لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى. (تغريدة) #المرصد
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ليبيا مباشر
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