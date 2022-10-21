عضو مجلس #الدولة الاستشاري، عادل #كرموس: غياب وجود حكومة قوية، وعدم توفر التنسيق الأمني يُرجح تكرار حادث محرقة المهاجرين في #صبراتة.

ــ مدن الساحل الغربي، ومنها صبراتة، تقع تحت سيطرة تشكيلات مسلحة لا تأتمر بأوامر حكومة #الدبيبة.

ــ حكومة الدبيبة تسيطر فقط على العاصمة #طرابلس، دون حدودها الإدارية.

ــ عشرات المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر، بسبب سوء المعاملة داخل المعسكرات التي يديرها المهربون.

ــ المجتمع الدولي، يكتفي بتدوير الأزمة الليبية دون حلها، ويتغاضى عن بذل أي جهد لتتبع ورصد الجهات التي تموّل رحلات المهاجرين من دول الجنوب الأفريقي إلى الحدود الليبية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-21 19:39:12

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