المحلل السياسي كامل #المرعاش: المبعوث الأممي الجديد عبدالله #باتيلي أمامه الكثير من التحديات، أبرزها:

أولًا: معالجة الشروخ والألغام التي تركها أسلافه من المبعوثين الذين جدروا الانقسام بين الأطراف المحلية، وكانوا سببًا في شيطنة الجيش.

ثانيًا: الاهتمام بـ #اللجنة_العسكرية_المشتركة (5+5) والتي تهدف إلى معالجة توحيد المؤسسة العسكرية وترحيل المرتزقة والوجود الأجنبي على الأراضي الليبية.

ثالثًا: دعم التوصل إلى #قاعدة_دستورية بين مجلس #النواب ومجلس #الدولة، ودعم #المفوضية_العليا_للانتخابات وإبعادها عن التجاذبات السياسية أو الهيمنة الغربية.

ثالثًا: محاربة الفساد والفاسدين بإعداد قوائم عن جرائم النهب وإحالتها لـ #مجلس_الأمن الدولي، ومناشدة الدول لإرجاع الأموال المنهوبة.

رابعًا:إبعاد كل الشخصيات الفاشلة والسابقة التي تولت مناصب منذ عام 2011، فلا جدوى من لقاءات المبعوث الأممي الجديد بـ #الدبيبة ولا #المنفي ولا #السايح. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-21 19:35:20

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