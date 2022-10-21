عاجل > المشري ردا على انتقاد الدبيبة لاجتماع #المغرب : سيد عبدالحميد كفى بيعا

عاجل > المشري ردا على انتقاد الدبيبة لاجتماع #المغرب : سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة. ⚡️لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك فقط قم بعملك. (تغريدة) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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