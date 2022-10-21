المستشار رمزي #الرميح: المجتمع الدولي يصر على أن مجلسي #النواب و #الدولة هما الط

المستشار رمزي #الرميح: المجتمع الدولي يصر على أن مجلسي #النواب و #الدولة هما الطريقان الحصريان نحو إرساء قاعدة دستورية والإشراف على تنظيم #الانتخابات ولابد من التجاوب مع هذا الأمر محليا وأمنيا ودوليا.

– إذا صدقت نوايا #عقيلة و #المشري في توحيد الحكومة وإنهاء ملف #المناصب_السيادية وإرساء قاعدة دستورية قبل نهاية العام الجاري، فبضغط شعبي نستطيع خلال شهرين ونصف أن ندخل العام الجديد بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

– #القاعدة_الدستورية المنبثقة عن مؤتمر #المسار_الدستوري المنعقد بفندق #كورنثيا بالعاصمة #طرابلس بتاريخ 3 أغسطس 2022م جاهزة وتحصلت على أكثر من 250 ألف توقيع من محرري العقود وتم تسليم نسخة منها لعقيلة وأخرى للمشري.

– الانتخابات تحتاج إلى آليات تتمثل في قاعدة دستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على هذه الانتخابات.

– الدبيبة يتشدق بأنه معترف به دوليا لأنه جاء باتفاق #جنيف ونستطيع حل أزمة السلطة التنفيذية بتكليف محمد #المنفي أو عبدالله #اللافي رئيسا للحكومة وينتقل #الدبيبة إلى عضو بالمجلس #الرئاسي ويكون #باشاغا نائبا لرئيس الحكومة وتكون الحكومتين ما بين وزير ووكيل وزارة.

– عمر هذه الحكومة لن يتجاوز بحد أقصى عام من الآن. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-22 00:25:25

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