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عاجل > المبعوث الاممي عبدالله باتيلي: اُرحب باستئناف الحوار بين عقيلة و المش

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > المبعوث الاممي عبدالله باتيلي: اُرحب باستئناف الحوار بين عقيلة و المشري واعرب عن استعدادي لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. ⚡️ احث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي. (بيان) #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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