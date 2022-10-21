عاجل > المبعوث الاممي عبدالله باتيلي: اُرحب باستئناف الحوار بين عقيلة و المش

عاجل > المبعوث الاممي عبدالله باتيلي: اُرحب باستئناف الحوار بين عقيلة و المشري واعرب عن استعدادي لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. ⚡️ احث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي. (بيان) #ليبيا #المرصد