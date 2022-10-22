رئيس #المؤسسةالليبيةللاستثمار يؤكد تلقيه تهديدات ورسائل ابتزاز من الأمير البلجيك

رئيس #المؤسسةالليبيةللاستثمار يؤكد تلقيه تهديدات ورسائل ابتزاز من الأمير البلجيكي لوران … والقصر الملكي البلجيكي يلتزم الصمت ويرفض التعليق

في لقاء صحفي أجرته معه صحيفة أفريكا أكد الدكتور #علي_محمود_حسن رئيس #المؤسسة_الليبية_للاستثمار تلقيه رسائل تهديد وابتزاز من #الأمير_البلجيكي لوران بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير البلجيكي على #وزارة_الزراعة الليبية.

و أوضح محمود أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه بإصدار السلطات البلجيكية أمر بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار أو محمود بالديون المزعومة للأمير البلجيكي.

ورفض رئيس #المؤسسةالليبيةللاستثمار جميع الإجراءات التي اتخذت ضده، مؤكدا على الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقاً من إجراءات تعتبر تنفيذ لهذه التهديدات.

وشدد رئيس #المؤسسةالليبيةللاستثمار على أن السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن في بداية سنة 2021م، بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدي بنك يورو كلير في بروكسل، لافتا إلى أنه اعترض شخصياً على هذا الطلب امام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الاذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وأشار محمود إلى أنه كنتيجة لاعتراضه على محاولات السلطات البلجيكية، فقد نفذت السلطات البلجيكية التهديدات التي أرسلت له من الأمير لوران وذلك بإصدارها أمر باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي، وأكد في ختام اللقاء على أن المؤسسة الليبية للاستثمار كصندوق سيادي تعمل على الصعيد الدولي وأنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوقها.

وفي سيق متصل فقد رفض القصر الملكي البلجيكي التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح.

#ليبيا_24

2022-10-22 00:55:10

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