صور | لجنة الأزمة بحكومة باشاآغا تقوم بتوريد عدد من المحولات والكوابل الكهربائية لمنطقة الجبل الأخضر لسد الاحتياجات الطارئة التي تعاني منها الشبكة بسبب الأحوال الجوية والحد من مشكلة انقطاع الكهرباء. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا ـ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يُعلن رفضه للاتفاق بين صالح
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الارصاد: انقشاع للسحب الممطرة ومرتفع جوي يؤثر على هذه المناطـق
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
#ليبيا – المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي: ال
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
تدشين أول مشروع طريق "صديق للبيئة" في ليبيا
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
أضف تعليقـك