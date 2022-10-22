صور | لجنة الأزمة بحكومة باشاآغا تقوم بتوريد عدد من المحولات والكوابل الكهربائية لمنطقة الجبل الأخضر لسد الاحتياجات الطارئة التي تعاني منها الشبكة بسبب الأحوال الجوية والحد من مشكلة انقطاع الكهرباء. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد