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صور | لجنة الأزمة بحكومة باشاآغا تقوم بتوريد عدد من المحولات والكوابل الكهربائية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لجنة الأزمة بحكومة باشاآغا تقوم بتوريد عدد من المحولات والكوابل الكهربائية لمنطقة الجبل الأخضر لسد الاحتياجات الطارئة التي تعاني منها الشبكة بسبب الأحوال الجوية والحد من مشكلة انقطاع الكهرباء. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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