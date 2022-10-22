خليل #الحاسي، الإعلامي بقناة 218 سابقًا، يوثق بالمستندات، تورط #صدام_حفتر وفرحات #بن_قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة #الوطنية_للنفط المعين من #الدبيبة و #حفتر في تهريب #النفط والديزل من ميناء #بنغازي.

ــ المستند بمثابة مُراسلة من عماد #بن_رجب، مدير إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط، إلى فرحات بن قدارة، بشأن تهريب النفط من بنغازي.

ــ أسماء السفن المتورطة في عمليات التهريب هي: “Distya Ameya، San Gwann، Levante، Captain Khayyam، Morning Glory”.

ــ الشرطة الألبانية، ضبطت الشهر الماضي، ناقلة نفط خرجت من ميناء بنغازي، مُحملة بالوقود المُهرب لحساب صدام حفتر.

ــ الناقلة كانت مُحملة بـ2275 طنًا من الوقود المهرب بقيمة 2.2 مليون دولار، ومالكها يُدعى “نوري الدوادي” من مدينة #الجميل، جنوب غرب بلدية #زوارة. #السبق







2022-10-22 11:29:36

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