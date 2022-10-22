رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة، الذي عقد في المغرب.

وأعرب باتيلي في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبعثة الأممية على تويتر، عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما، حاثا جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

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