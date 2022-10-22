عاجل

رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة، الذي عقد في المغرب.
وأعرب باتيلي في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبعثة الأممية على تويتر، عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما، حاثا جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك