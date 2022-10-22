بالصور.. ملتقى مكونات #برقة يُطالب في بيانه الختامي، بإعلان حكومة اتحادية في إقل

بالصور.. ملتقى مكونات #برقة يُطالب في بيانه الختامي، بإعلان حكومة اتحادية في إقليمي برقة و #فزان، وفقًا لدستور 1951 غير المعدل.

البيان: يجب تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل بنظامه الاتحادي، للمحافظة على دولة #ليبيا، وتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة.

ــ نطالب بفك الارتباط من الحكومة مغتصبة السلطة ومنتهية الولاية، لخلق نموذج للتنمية بالمناطق المستقرة كخطوة لاستعادة الوطن وسيادته.

ــ ستنبثق عن الملتقى لجنة تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات السياسية المحلية والدولية في سبيل وضع هذا البيان موضع التنفيذ.

ــ من يشككون في النظام الاتحادي، مستفيدون من النظام المركزي المقيت.

ــ كل المتواجدين وعلى هرم السلطة، ضد النظام الاتحادي، لاستفادتهم ماديًا ومعنويًا، وتمتعهم بمزايا لن يجدوها في النظام الاتحادي. #السبق











2022-10-22 15:45:32

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