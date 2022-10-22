عضو #مجلس_النواب مفتاح كويدير: – اجتماع #عقيلة و #المشري في #المغرب يأتي من أ

عضو #مجلس_النواب مفتاح كويدير:

– اجتماع #عقيلة و #المشري في #المغرب يأتي من أجل التوافق وإنهاء الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

– الاتفاق بشأن #توحيد_المؤسسات_السيادية_والتنفيذية سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات والتوافق بين المجلسين.

– نتائج الاجتماع قد تؤدي إلى حسم الانسداد السياسي والوضع الراهن المُتأزم.

– رفض #الدبيبة لاتفاق المشري وعقيلة لن يكون له أي أثر ومردود.

– الليبيين يُريدون توافقا و #انتخابات_رئاسية_وبرلمانية وتشكيل حكومة مؤقتة الآن تُشرف على الانتخابات.

– #الدبيبة يريد أن يبقى لفترة طويلة، ويريد أن يبقى وضع البلاد كما هو عليه.

#ليبيا_24

2022-10-22 15:38:36

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