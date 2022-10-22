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نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود عمليات تهريب ومشتقاته بطرق غير مشروعة، كما أكدت ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود عمليات تهريب ومشتقاته بطرق غير مشروعة، كما أكدت المؤسسة على سيطرتها في التعامل مع نقل وتوزيع مشتقات النفط في كامل ربوع ليبيا، وأضافت المؤسسة بأنها على تواصل تام مع الجهات الأمنية في الدولة بشكل منظم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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