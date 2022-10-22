نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود عمليات تهريب ومشتقاته بطرق غير مشروعة، كما أكدت ا

نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود عمليات تهريب ومشتقاته بطرق غير مشروعة، كما أكدت المؤسسة على سيطرتها في التعامل مع نقل وتوزيع مشتقات النفط في كامل ربوع ليبيا، وأضافت المؤسسة بأنها على تواصل تام مع الجهات الأمنية في الدولة بشكل منظم.

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