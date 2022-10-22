عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: استمرار الخلاف بين مجلسي #النواب و #الدولة حول ماد

عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: استمرار الخلاف بين مجلسي #النواب و #الدولة حول مادة وحيدة في #القاعدة_الدستورية تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية في #الانتخابات_الرئاسية.

– مجلس الدولة ورئيسه خالد #المشري يتمسك برفض ترشح من يحملون أي جنسية أجنبية إلى الانتخابات الرئاسية.

– هناك إمكانية للتوافق حول الأسماء المرشحة للمناصب السيادية.

– الزيارات والاتصالات الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب #عقيلة صالح تشير إلى إمكانية تحقيق تسوية حول بقية #المناصب_السيادية.

– بحسب اتفاق #بوزنيقة، فقد تم إسناد رئاسة #المحكمة_العليا إلى شخصية من الجنوب، فيما كانت حصة إقليم #طرابلس محددة برئاسة #ديوان_المحاسبة و #مفوضية_الانتخابات وتعيين #النائب_العام.

– تم إسناد رئاسة #مصرف_ليبيا_المركزي و #الرقابة_الإدارية إلى شخصيات من إقليم #برقة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-22 18:23:24

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