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رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في دولة #المغرب، آملا أن يُتوح ذالك باستئناف حوار سياسي لحلّ المأزق المؤسسي في #ليبيا

#ليبيا_24

2022-10-22 18:49:35

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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