رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقي

رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في دولة #المغرب، آملا أن يُتوح ذالك باستئناف حوار سياسي لحلّ المأزق المؤسسي في #ليبيا
#ليبيا_24
2022-10-22 18:49:35
1666464575
رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في دولة #المغرب، آملا أن يُتوح ذالك باستئناف حوار سياسي لحلّ المأزق المؤسسي في #ليبيا
#ليبيا_24
2022-10-22 18:49:35
1666464575
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