رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقي

رئيس #مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي” يرحب بالاتفاق بين رئيس #مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في دولة #المغرب، آملا أن يُتوح ذالك باستئناف حوار سياسي لحلّ المأزق المؤسسي في #ليبيا

#ليبيا_24